КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

В Румынии по решению Конституционного суда были аннулированы итоги первого тура выборов президента. Об этом сообщил телеканал Digi24, опираясь данные от официальных источников.

В связи с принятым решение, процесс выборов президента начнется с нуля. Уточняется, что подобную санкцию приняли по итогам срочного совещания, которое было созвано из-за большого числа обращений об отмене итогов голосования. В частности, в поступавших запросах упоминались рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, где упоминались нарушения, выявленные при проведении предвыборной кампании. Из-за инициированного процесса правительству предстоит определиться с новой датой для голосования.

Ранее прошедшие в Румынии выборы в ироничной манере прокомментировал президент России Владимир Путин.