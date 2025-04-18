Ксения Бородина раскритиковала рестораны Италии за невкусную еду

Телевизионная ведущая Ксения Бородина раскритиковала рестораны Италии заявив, что заведений со вкусной едой там осталось очень мало. Об этом сообщил Super.

По словам звезды «Дома-2», во время отдыха в Италии она с трудом находит заведения, где вкусно готовят. В пример ведущая поставила итальянские рестораны Москвы, где, по ее мнению, кормят лучше, чем в средиземноморской стране.

Бородина, в частности, упомянула пасту, которую со вкусом «отрыва башки» можно найти лишь у итальянцев дома или в старых семейных заведениях. При этом вкусные рестораны этого государства Европы ведущая «Дома-2» может «по пальцам пересчитать».

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