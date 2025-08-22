Обвинение запросило 25 лет колонии для украинского военного
Прокурор запросил 25 лет колонии для украинского военного Андрея Приходько
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
Прокурор запросил 25 лет колонии строгого режима для украинского военнослужащего Андрея Приходько, обвиняемого в обстреле автомобиля с российскими военными в Белгородской области. Об этом сообщило РИА Новости.
Гособвинение потребовало для украинского военного Андрея Приходько 25 лет лишения свободы. Суд над ним проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Первые пять лет осужденный, если суд удовлетворит запрос, должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также прокурор просит взыскать с подсудимого штраф в размере 700 тыс. руб.
Приходько обвиняют в терроризме, незаконном хранении оружия и переходе границы. По данным следствия, он является бойцом подразделения «Кракен»*. Летом 2023 года он участвовал в рейде на Шебекинский район и из гранатомета обстрелял «Газель» с российскими военнослужащими. Жертв в результате инцидента удалось избежать.
* – террористическая организация, запрещена на территории РФ.