Кубанский замминистра Урайкин извинился за мат в сторону волонтеров в Анапе

Сергей Урайкин, заместитель министра образования Краснодарского края, выразил сожаление и принес извинения волонтерам, которые занимаются спасением птиц в Анапе от мазута. Об этом передает телеканал RT.

Ранее представитель власти в грубой форме выразил недовольство волонтерам за то, что они создают беспокойство из-за возможного закрытия центра по спасению птиц от нефтепродуктов.

По словам Урайкина, непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу выполнения задач по очистке птиц от мазута, появившегося в Черном море и на берегу после крушения танкера в Керченском проливе, обе стороны просто не поняли друг друга.

«Эмоционально высказался: непрерывное напряжение дало о себе знать. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело», — объяснил Урайкин.

Информация, которая была опубликована в социальных сетях о якобы закрытии центра, также не соответствует действительности, — заявил представитель власти.

«Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд центра инициирован самими волонтерами — в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — сказал замминистра.

Ранее глава Росмолодежи отчитал кубанского министра Урайкина за матерщину на убирающих мазут волонтеров.