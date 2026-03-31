Кулич с кагором: в России начали продавать винную версию пасхального хлеба
Пасхальный кулич с кагором появился на маркетплейсе
В преддверии Пасхи на одном из российских маркетплейсов появился необычный вариант праздничного хлеба — кулич с добавлением кагора. О новинке сообщил телеграм-канал «Украла авокадо с фотостока».
Традиционную выпечку приготовили по рецепту с использованием вина, что, судя по отзывам, придало изделию особую сочность. Стоимость такого кулича составляет 699 рублей. Информация о товаре вызвала интерес у пользователей: одни восприняли новинку как смелый эксперимент, другие отметили, что кагор нередко добавляют в пасхальную выпечку для аромата и мягкости теста.
В российских магазинах и на онлайн-площадках к Пасхе традиционно расширяется ассортимент куличей — помимо классических появляются варианты с разными начинками, глазурью и добавками. В этом году в числе нестандартных предложений оказалась и винная версия. Православная Пасха в 2026 году отмечается 12 апреля.
