Курникову заметили без инвалидной коляски на яхте с Энрике Иглесиасом

Анна Курникова была замечена на яхте в Майями, пишет журнал Voice. При этом российская спортсменка передвигалась уже без инвалидной коляски.

Курникову называют одной из самых скрытых знаменитостей Майами, которая не участвует в тусовках и редко дает интервью. В отношениях с певцом Энрике Иглесиасом она состоит уже 23 года, у них родилось трое детей. Еще в начале 2025 года Курникова напугала фанатов тем, что передвигалась в инвалидной коляске, однако позже появилась информация, что она повредила ногу.

Сейчас же Курникова и Иглесиас были замечены на яхте вместе с сыном Николасом, и Анна передвигалась по судну без ограничений. Семья наслаждалась весенней погодой и совместной прогулкой.