Курс биткоина впервые в истории превысил 94 тысячи долларов

Курс биткойна не прекращает расти и первый раз в истории он превысил отметку в $94 тыс. Это следует из данных Coindesk.

По информации на 17.03 по Москве, биткойн вырос в цене на 2,1% или до $94 304. С начала года криптовалюта прибавила в стоимости более чем в 2,2 раза, а за последний месяц прирост составил без малого 42%. Глава отдела исследований в Pepperstone Group Крис Уэстон заявил, что рынок цифровых валют продолжает развиваться, отметив интерес Дональда Трампа к торговой площадке Bakkt Holdings.

Буквально за одну неделю биткойн подорожал больше чем на $1 тыс.