Курс биткоина установил новый рекорд

Цена биткоина не перестает «пробивать» исторические максимумы в среду, а его стоимость уже перевалила за отметку выше $ 93 тыс. Об этом говорят данные торгов.

Так, по информации на 19.16 по московскому времени на бирже Binance биткоин прибавлял в цене по 8,2% за сутки и достиг стоимости в $93 004. При этом максимальный показатель был выше еще на $262.

Ранее министр финансов Антон Силуанов перечислил основные инструменты для сохранения сбережений, а с первым днем осени в России вступил в силу закон, позволяющий совершать внешнеторговые расчеты при помощи криптовалюты.