Курский ученый получил три года колонии за оправдание вторжения ВСУ

Второй Западный окружной военный суд приговорил доцента Юго-Западного государственного университета Дмитрия Скопина* к трем годам колонии общего режима за публичное оправдание действий ВСУ на территории Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

52-летний кандидат технических наук Дмитрий Скопин признан виновным по статье о публичном оправдании терроризма. Суд установил, что в августе 2024 года в одном из телеграм-каналов ученый одобрил вторжение украинских военных в Суджанский район Курской области. Прокуратура просила для него 3,5 года лишения свободы.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии, принеся извинения участникам специальной военной операции. Он объяснил свои действия прежней антивоенной позицией и уверенностью, что общается в чате с украинскими пользователями. Суд, учитывая явку с повинной и чистосердечное признание, назначил наказание ниже запрошенного обвинением.

Помимо лишения свободы, Скопину запретили на два года администрировать веб-сайты. Изъятые при обыске SIM-карта и мобильный телефон, с которого публиковались сообщения, подлежат уничтожению и конфискации соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

* внесен в перечень террористов и экстремистов