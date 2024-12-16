На Украине, судя по всему, грядет большой скандал. Как пишет украинское издание «Телеграф», в рекламе новогоднего выпуска развлекательной программы, созданной студией «Квартал 95», совладельцем которой является Владимир Зеленский, была показана карта Украины без Крыма. При этом Киев, как известно, до сих пор не признает воссоединение полуострова с Россией.

По информации из источников, в социальных сетях появилась реклама новогоднего выпуска юмористической программы «Вечерний квартал». На одном из кадров была показана карта Украины без Крыма, что вызвало негативную реакцию у некоторых зрителей.

Как сообщает издание, некоторые пользователи выразили недовольство тем, что развлекательное шоу выходит в эфир в условиях боевых действий.

Отметим, что карты Украины без крыма уже давно стали обыденностью на различных мировых политических и спортивных мероприятиях, а также в трансляциях зарубежных телеканалов. Буквально на днях Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила протест ФИФА и УЕФА из-за трансляции жеребьевки европейской квалификации ЧМ. В организации обратили внимание на карту, где Крым исключили из состава страны.

Мало того, в самой Украине не раз грешат, исключая российский полуостров с местных карт. Ранее сообщалось, что там по ошибке напечатали школьный учебник без Крыма на карте страны.