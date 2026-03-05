Квартира для ученых и работа для студентов: в Совфеде планируют спасать строительную отрасль

Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал правительственным ведомствам рассмотреть возможность введения обязательной отработки по профессии для выпускников строительных вузов, обучавшихся за государственный счет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций по итогам заседания круглого стола, посвященного развитию кадрового потенциала отрасли. Согласно документу, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с профильными образовательными ведомствами поручено проработать юридические механизмы закрепления молодых специалистов на рабочих местах.

Помимо мер по удержанию выпускников, сенаторы предлагают расширить социальные гарантии для начинающих ученых и преподавателей в сфере строительства. В частности, обсуждается создание специализированного жилого фонда для аспирантов и кандидатов наук, а также введение дополнительных ежемесячных стипендий и финансовых надбавок. Таким образом парламентарии планируют стимулировать педагогическую деятельность среди молодежи и укрепить кадровый фундамент отрасли.

