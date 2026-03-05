Квест с ампутацией: 16-летняя жительница Краснодара лишилась части пальца из-за действий актера

Празднование дня рождения в одном из квест-центров Краснодара обернулось серьезной травмой для 16-летней участницы. Об этом сообщает «Life».

Во время игрового процесса актер заведения резко закрыл дверь, в проеме которой находилась рука девушки. В результате сильного удара школьнице оторвало верхнюю фалангу безымянного пальца. Несмотря на тяжесть произошедшего, организаторы мероприятия проявили халатность: сотрудники лишь приложили вату к ране и позволили подросткам продолжить игру.

Пострадавшая находилась в помещении еще три часа и попала в больницу только после возвращения домой, когда ее мать заметила отсутствие части пальца и экстренно отвезла дочь к хирургам. Врачи провели операцию, однако фрагмент конечности все это время оставался на месте происшествия.

Родственники девушки самостоятельно связались с руководством квеста, после чего сотрудники обнаружили оторванную часть фаланги в дверном проеме. Семья пострадавшей намерена добиваться наказания для владельцев заведения за несоблюдение техники безопасности и неоказание своевременной помощи несовершеннолетней.

Ранее жители Орла зажгли 3000 свечей в память о детях — жертвах абортов.