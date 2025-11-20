«Лайнер-заложник»: более 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном судне у берегов Турции

Более 600 российских туристов оказались в сложной ситуации, будучи заблокированными на борту круизного лайнера Astoria Grande у берегов Турции. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

Соответствующую информацию также опубликовал портал sochi1.ru. По предварительной информации, судно намеренно не допускают в порт Стамбула в качестве ответной меры за инцидент с турецким паромом Seabridge, который в начале ноября не смог зайти в порт Сочи.

По информации источников, на борту лайнера находятся граждане России из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей.

Astoria Grande является первым в РФ международным круизным лайнером, который совершает рейсы в Турцию, Египет, Израиль, Италию и Мальту и вмещает 1328 пассажиров.

Судно прибыло в Галатапорт в ночь на 20 ноября. Высадка пассажиров, запланированная на 10:00 по местному времени, так и не началась из-за отсутствия соответствующего разрешения от турецких властей.

