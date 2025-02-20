Лавров и глава МИД Норвегии обменялись рукопожатиями

Глава МИД России Сергей Лавров обменялся рукопожатием с руководителем МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде перед стартом заседания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что норвежец пожал руку российскому министру, когда тот направлялся к своему месту. Также Лаврова тепло встретили главы МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан. До этого представители целого перечня стран Европы продолжительное время на мероприятиях подобного характера демонстративно игнорировали делегацию из России. Перед стартом встречи главу российского ведомства расположили между коллегами из Турции и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что во время заседания G20 на уровне глав МИД в столице ЮАР Лавров, предположительно, подробно проанализирует мировую обстановку с позиции России.