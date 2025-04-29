Лавров назвал предложение президента России о перемирии стартом прямых переговоров

Предложение президента России Владимира Путина следует считать началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МИД Сергей Лавров.

Дипломат также отметил, что 30-дневное перемирие, о котором попросил глава киевского режима Владимир Зеленский, в сложившейся обстановке рассматривается в качестве предварительного условия.

Ранее глава МИД заявил о том, что Россия готова заключить мир с Украиной в том случае, если будет доработан ряд необходимых деталей. При этом он уточнил, какие темы не поднимаются в ходе переговоров Москвы и Вашингтона.