Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в разговоре с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу поведал ему о случаях передачи работниками организации данных, являющихся секретными. Как сообщило РИА Новости, данный факт был озвучен дипломатом во время пресс-конференции с руководителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам Лаврова, при обсуждении были приведены конкретные факты. Он также подчеркнул, что предшественники Синерлиоглу, руководившие работой специальной мониторинговой группы, грубо проигнорировали взятые на себя обязательства и вышли за рамки имеющихся полномочий.

«Заставили персонал работать не транспарентно, а целый ряд сотрудников просто помогали одной из противоборствующих сторон в грубейшее нарушение своего мандата», — высказался Лавров, давая ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно о посещении Синирлиоглу одного из мест в Московской области, которое подверглось атаке украинских дронов. А как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уже не первый раз приезд в столицу России зарубежной делегации сопровождается агрессией украинских военных.