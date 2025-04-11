Лавров прилетел в Анталью для участия в форуме

Руководитель Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Турцию, где 12 апреля примет участие в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщило РИА Новости.

До этого события информационному агентству в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что на мероприятии планируется выступление министра, еще ряд двухсторонних встреч. В частности, Лавров планирует провести переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Четвертый по счету дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля, а темой года заявлено «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

Ранее Лавров заявил о том, что страны Европы вновь «окрысились» на Россию, а подобное поведение можно расценивать как сигнал к началу военных действий.