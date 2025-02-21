Всемирный банк и Международный валютный фонд, направляя Киеву значительные по объему займы и кредиты, достигают рекордных показателей по поддержке режима Владимира Зеленского. Как сообщило РИА Новости, об этом руководитель МИД России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран G20.

По словам дипломата, обе мировые финансовые структуры подпитывают режим Зеленского и выделяют суммы, которые во много раз превышают помощь, направляемую африканским и другим развивающимся странам мира. Кроме того, глава МИД отметил, что киевский режим поглотил сотни миллиардов долларов, продемонстрировав вызывающий недоумение пример непропорционального роста расходов на военные нужды.

Ранее на Западе посчитали, какой объем помощи получила Украине за минувшие три года. В частности, почти половина из 267 млрд евро были потрачены на военные расходы.