Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил о том, что сейчас не существует глобализации мировой экономики – она была разрушена предыдущим президентом США Байденом.

По словам Лаврова, именно Джо Байден вводил санкции, и, фактически, сделал их единственным инструментом внешней политики США. При этом, по словам главы МИД РФ, Россия ни за кем не бегает и не просит санкционные ограничения снять. Также Лавров отметил, что развитие торгового взаимодействия с США будет зависеть от политики Вашингтона сейчас.

На данный момент, уверен глава МИД, экономическое взаимодействие между странами перекрыто на 95% незаконными санкциями. В России уже не раз заявляли о том, что страна сможет справиться с санкционным давлением Запада.

Ранее экс-глава Минфина США заявила о ненадежности американских казначейских облигаций.