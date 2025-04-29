Лавров заявил, что Штаты понимают риски третьей мировой войны

Россия видит понимание руководства Соединенных Штатов в недопустимости начала третьей мировой войны. Как сообщил ТАСС, об этом глава МИД Сергей Лавров сказал по итогам совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

По словам Лаврова, и не входящие в состав объединения государства понимают, что новую мировую войну нельзя допускать. При этом акцент министр сделал на высказывании вице-президента США Джей Ди Вэнса.

«В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс недавно об этом говорил, предостерегая всех тех, кто науськивает украинский режим на продолжение войны, кто пытается втянуть европейцев в этот конфликт путем размещения на Украине каких-то контингентов миротворческих, стабилизационных и прочих», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, руководитель напомнил заявление глав постоянных членов Совета Безопасности ООН, которое было сделано в январе 2022 года. В частности, было подтверждено соглашение между СССР и США о том, что ядерную войну выиграть не получится, по причине чего ее нельзя допустить.

Как отметил Лавров, в настоящее время эта задача является актуальной, в особенности на фоне «бездумных агрессивных действий и призывов», поступающих из стран ЕС и Британии. Дипломат подчеркнул, что члены БРИКС также придерживаются позиции о недопущении третьей мировой войны, однако для претворения ее в реальность только усилий этого объединения будет мало.

При этом он уточнил, что в данном вопросе «очень важно закреплять страны ядерной пятерки» на позициях в стиле заявлений ООН, где говорится о необходимости недопущения ядерного конфликта мирового масштаба.

Ранее Лавров сообщил о том, что предложение президента России Владимира Путина необходимо считать началом прямых переговоров о перемирии между Москвой и Киевом.