Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!» после скандала

На съемках шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» Сергей Лазарев объявил об отказе в дальнейшем участии в проекте. Об этом пишет 7days, уточняя, что причина такого решения кроется в недавнем скандале.

Напомним, что громкая история произошла недавно: Лазареву не понравилось, как фониатор Лев Рудин оценивал полуфиналистов – если быть точнее, артист посчитал, что оценка производится необъективно.

После этого Лазарев сорвался на Рудина, и оскорбленный врач покинул студию, Лазарев решил закончить съемки в шоу из-за своей эмоциональности, пишет издание. Так, совсем недавно стало известно о довольно откровенной шутке артиста над Лерой Кудрявцевой - это случилось на другом шоу: Лазарев назвал свою бывшую возлюбленную «мамой Стифлера».