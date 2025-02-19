Лазарев застрял в лифте по пути домой и испытал яркие эмоции

Певец Сергей Лазарев застрял в лифте с соседями и опубликовал оттуда видео. Об этом сообщил «Voice».

Исполнитель недавно вернулся из путешествия по государствам Южной Америки, а после этого с дочерью, сыном, мамой и племянницей проводил время в Арабских Эмиратах. Оказавшист на родине, он пережил другие яркие эмоции. Когда певец поднимался на лифте в свою московскую квартиру, подъемник застрял, и Сергей попал в западню вместе с соседями.

Исполнитель не растерялся и записал видео из лифта, в котором рассказал о пропавшем во всем доме электричестве и «стремненьких» ощущениях из-за того, что некоторое время подъемник медленно спускался вниз, но после резко остановился. В итоге всех пассажиров вытащили из западни, о чем Сергей сообщил подписчикам, опубликовав фотографию.

Ранее певец рассказал о том, где проживала его семья после отъезда в Южную Америку.