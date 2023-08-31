Лечения нет: 3 редких, но опасных венерических заболевания

Не секрет, что венерические заболевания очень опасны. Но кроме всем известных недугов есть и весьма редкие ЗППП, о которых тоже важно знать. Они часто протекают бессимптомно, но могут привести к печальным последствиям.

Т-лимфотропный вирус человека

Заболевание передается как и другие подобные ему: половым путем, через кровь и грудное молоко. В нашей стране оно не слишком распространено, зато, например, в Японии и Австралии им болеет от 10 до 40% населения. Опасность вируса в том, что его сложно заметить, но при этом он может привести к онкологическим заболеваниям. Единственный шанс — обнаружить его вовремя и пройти серьезную терапию.

«Именно поэтому важно заниматься только защищенным сексом и всегда быть уверенным в своем партнере. А также регулярно сдавать анализы и проходить обследования», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

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Цитомегаловирус

Коварство этого вируса в том, что обнаружить его практически невозможно. Но как только падает иммунитет, начинаются различные проблемы. Сначала это похоже на простуду, но потом могут появиться проблемы со зрением, энцефалит и даже гепатит.

Терапии от этого вируса не существует, он остается с человеком навсегда, а передаваться может даже через поцелую, потому в опасности не только взрослые, но и дети.

Донованоз

Донованоз — одно из самых серьезных заболеваний, передающих половым путем. Оно может буквально привести к потере половых органов из-за некроза. Конечно, такое бывает лишь на финальных стадиях. Если вовремя обратить внимания на появление хронических язв на гениталиях, около рта и на груди, то вполне реально вылечиться, причем довольно быстро.

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