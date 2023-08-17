Легче станет при астме и мигренях: какие болезни обострились летом и как на них повлияет осень

Ошибочно полагать, что пик любой болезни приходится на зиму. В теплое время года увеличивается температура воздуха, повышается влажность, появляется масса насекомых. Все это только обостряет некоторые болезни.

Летом очень тяжело астматикам. Болезнь легче переносить зимой, так как в теплое время года воздух загрязняется сильнее. Тем более если человек живет в центре крупного города. Врачи рекомендуют не выходить на улицу, если осадков не было в последние несколько дней.

«Яркий солнечный свет губителен для тех, кто страдает от мигрени. По возможности не стоит выходить на улицу, если там свыше 25 градусов. Рекомендуют пить больше воды и не перенапрягаться», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Розацеа – хроническое заболевание кожи лица, которым в основном болеют женщины. Летом оно приобретает еще более острый характер. Покраснения на лице могут выступить еще в мае, а сойти только в сентябре.

И конечно, летом вы гораздо больше рискуете заболеть гриппом и ОРВИ, хотя многие считают, что это сугубо зимние заболевания.

«Такой грипп куда опаснее именно в теплое время года, когда микробы совсем другие и поражают человека так, что, помимо обычных симптомов, его начинает тошнить», – заключила эксперт.

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