Легенда ушла: в возрасте 86 лет умер Чак Норрис

Не стало человека, который для миллионов стал символом несгибаемой силы и многочисленных мемов. Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety.

В заявлении близких говорится, что Норрис умер в окружении родных. Обстоятельства смерти не раскрываются, семья попросила сохранить детали в тайне.

За свою долгую карьеру Норрис сыграл десятки ролей, но главной его иконой стал образ спецагента из «Крутого Уокера». Фильмы с его участием — «Орден смерти», «Одинокий волк Маккуэйд», «Вторжение в США» — давно признаны классикой боевика.

Настоящая легенда Голливуда, Норрис был не только актером, но и титулованным спортсменом. Он обладал черным поясом по дзюдо и бразильскому джиу-джитсу, а в 2017 году стал первым иностранцем, удостоенным восьмого дана в корейском тхэквондо.

В последние годы Норрис вел спокойную жизнь, иногда радуя поклонников видео с тренировками. В этом месяце он отпраздновал день рождения, опубликовав в соцсетях ролик со спаррингом. Крепкого 86-летнего дедушку, казалось, не брали ни годы, ни болезни.

Ранее Чак Норрис попал в больницу на Гавайях.