«Легкий троллинг»: помощник Путина поставил генсека НАТО в неловкое положение

Поводом стал недавний выпад Рютте, который назвал Мединского «этим историком» и усомнился в важности исторического контекста на переговорах в Стамбуле.

Шаповалов отметил, что западные политики все чаще демонстрируют невежество и отсутствие дипломатического такта. В отличие от них, Мединский показал, как следует вести диалог, сочетая вежливость с твердой позицией. По мнению эксперта, это был «легкий троллинг» в адрес Рютте, который совмещает в себе «качества невежи и невежды».

Историк подчеркнул, что Россия глубоко изучает не только свое прошлое, но и историю других стран. Мединский, в частности, напомнил Рютте о колониальных преступлениях Нидерландов в Индонезии — теме, которую Европа предпочитает замалчивать.

Шаповалов резюмировал, что Мединский не только поставил Рютте на место, но и показал, что российская дипломатия опирается на факты, а не на эмоции.

Это уже не первый дипломатический спор Рютте и Мединского. 11 июня помощник Путина уже предлагал генсеку НАТО отправить учебник для ознакомления с историей Украины.

Ранее сообщалось, что Мединский предложил провести урок истории генсеку НАТО и рассказать много нового.