Лекарств не было, но счета выставляли: раскрыта схема фальсификаций Анастасии Повторейко

Следствие установило, что по указанию экс-руководителя в лаборатории учреждения были подделаны результаты тестов на бактериальную резистентность для 841 пациента. На основании этих фиктивных данных в истории болезней вносились сведения о якобы проведенных исследованиях и назначении дорогостоящих препаратов, таких как «Вориконазол» и «Цефтазидим». В действительности же запас этих лекарств в больничной аптеке был рассчитан всего на 50 человек, то есть в 17 раз меньше заявленного объема.

Целью махинаций, по версии следствия, было необоснованное увеличение финансирования больницы. Фиктивные счета выставлялись в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, что привело к неправомерному перечислению на счет ГБУЗ ПО «ПОИКБ» более 197 млн рублей в период с января 2023 по октябрь 2024 года.

Анастасия Повторейко обвиняется в превышении должностных полномочий. 30 декабря 2025 года она была заключена под стражу, однако 25 февраля суд заменил меру пресечения на домашний арест. Расследование продолжается.

