Лето начнется с дорогих билетов: аналитики назвали страны, куда летать выгодно, а где придется раскошелиться

Летний отпуск в этом году начнется с вопроса: сколько стоят билеты? Аналитики изучили бронирования и выяснили, куда россияне полетят чаще всего и какие направления ударят по кошельку сильнее. Лидером по-прежнему остается Турция, но цены на некоторых маршрутах заставят попотеть. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Самое популярное направление — Москва — Анталья. Билет в одну сторону в среднем стоит 18,9 тысячи рублей. Но это не самый дорогой вариант. Перелет из Москвы в Стамбул обойдется уже в 20,1 тысячи, а билет из Антальи в Москву — в 22,4 тысячи. В целом на турецкие направления приходится 24% всех международных бронирований. Турция вне конкуренции.

В десятку самых востребованных вошли и другие маршруты. Москва — Ереван: 15,1 тысячи рублей. Анталья — Санкт-Петербург: 23,2 тысячи. Москва — Рим: 24,7 тысячи. А самые дорогие билеты оказались на направлении Москва — Белград и обратно. Туда — 33,4 тысячи рублей, обратно — 32,6 тысячи. Сравните с бюджетным вариантом: Москва — Баку — всего 16,6 тысячи.

Лето только наступает, но тренды уже заданы. Турция остается главным магнитом, но цены на билеты туда уже кусаются. Те, кто хочет сэкономить, могут присмотреться к Еревану или Баку. А для тех, кто мечтает о Европе, Рим и Белград — увы, самые недешевые удовольствия. Выбор за путешественниками: либо кошелек, либо мечта. Но если билеты покупать заранее, есть шанс уложиться в комфортный бюджет.

