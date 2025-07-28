Лезгинка на асфальте: жених и его друзья получили 13 суток за танцы на дороге в Екатеринбурге

Жених и четверо его друзей оказались в спецприемнике после того, как устроили танцевальный флешмоб на оживленном перекрестке Екатеринбурга. Зажигательная лезгинка под кавказские ритмы обошлась участникам в 9–13 суток ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Свадебный кортеж в Екатеринбурге остановился на перекрестке улиц Машинной и Ткачей, превратив проезжую часть в импровизированную танцплощадку. Жених Владимир и его друзья вышли из машин, включили музыку и устроили зажигательную лезгинку, не обращая внимания на сигналы возмущенных водителей.

Записанное очевидцами видео быстро попало в полицию. В результате молодожен и двое его товарищей получили по 13 суток административного ареста за нарушение ПДД и общественного порядка. Еще двое участников флешмоба отправились в спецприемник на 9 суток. Лишь один танцор избежал ареста — из-за проблем со здоровьем ему выписали штраф 19 тыс. руб.

Ранее на жительницу Кургана завели уголовное дело за танцы в нетрезвом виде на воинском мемориале.