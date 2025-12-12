«Личный опыт монарха»: король Карл III впервые лично обратится к британцам из-за своего диагноза

Король Карл III нарушит вековую традицию и лично обратится к британцам в видеоформате. Монарх откровенно расскажет о своей борьбе с раком, чтобы поддержать национальную кампанию по ранней диагностике. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летний король Карл III готовится к беспрецедентному шагу. В рамках масштабной благотворительной акции «Борись против рака 2025» он лично запишет видеообращение ко всей нации. Монарх не только поделится деталями собственного диагноза, поставленного в начале 2024 года, но и сделает особый акцент на критической важности своевременных обследований. Съемки прошли в конце ноября в его резиденции, Кларенс-хаусе.

Это решение ломает столетия консервативной традиции британской королевской семьи, когда вопросы здоровья монархов оставались строго приватными. Карл III, который продолжает выполнять обязанности, несмотря на еженедельное лечение, уже демонстрировал новый открытый подход. До этого он посещал пациентов онкологического отделения в Бирмингеме, где вел с ними откровенные беседы на личную тему. Теперь его опыт станет достоянием миллионов телезрителей.

