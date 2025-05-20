«Лидер инцелов» Алексей Поднебесный вышел из СИЗО

Обвиняемый в сексуальных преступлениях блогер Алексей Поднебесный отправляется домой в Нижний Новгород после изменения меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Суд принял решение изменить меру пресечения для Алексея Поднебесного, известного как «лидер инцелов», с содержания в следственном изоляторе на запрет определенных действий. Теперь скандально известный блогер может вернуться домой в Нижний Новгород.

Напомним: в августе 2024 года в отношении Поднебесного были возбуждены два уголовных дела по статьям о развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. По версии следствия, блогер вступил в интимную связь с 15-летней поклонницей. За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Изменение меры пресечения не означает прекращения уголовного преследования. Запрет определенных действий — это альтернативная мера, которая налагает на обвиняемого ряд ограничений, включая запрет на общение с определенными лицами, посещение некоторых мест и использование средств связи.

Блогер получил известность благодаря своим радикальным взглядам и провокационным высказываниям. Термин «инцелы» (от англ. involuntary celibates — «недобровольные целибатники») используется для обозначения субкультуры мужчин, которые заявляют о своей неспособности вступить в романтические отношения с женщинами вопреки своему желанию.

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