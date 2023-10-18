Лидеры РФ и КНР проводят переговоры за чаепитием с глазу на глаз

Ранее мы уже писали о том, что президент РФ прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Путин намерен оставаться там с 17 по 18 октября. Сообщалось, что эти два дня должны пройти насыщенно.

Вероятно, так и получилось, потому что в среду, 18 октября, планировалось провести переговоры. Как выяснилось, они продолжились за обедом, – и довольно в «узком составе», как пишет KP.RU.

А до этого они представляли собой расширенный формат, в котором участвовал больший круг лиц. Российско-китайские переговоры начались в среду, восемнадцатого октября 2023, как и планировалось ранее. Местом их проведения стал Дом народных собраний в Пекине, где, собственно, встретились Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ожидается, что уже за чаепитием лидерам двух стран удастся поговорить наедине, «с глазу на глаз». О результатах поездки в КНР Путин расскажет журналистам, как и, наверняка, о самих переговорах.

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».