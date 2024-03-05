Лифт со школьницей сорвался с высоты 13-го этажа в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда школьница серьезно пострадала при резком падении лифта. Информацию об этом передает СУ СК России по области.

Утром, 4 марта, школьница из многоквартирного дома на улице Репина отправилась в учебное заведение, но так туда и не попала. Ее планы нарушил несчастный случай с лифтом. Предварительно установлено, что девочка должна была спуститься в кабине с 13-го этажа. Однако лифт по неизвестной причине сорвался и полетел вниз, а затем резко затормозил.

Школьница пострадала. Ей потребовалась помощь врачей. Уже в больнице у нее установили перелом позвоночника компрессионного типа. Ребенок остается под наблюдением медиков.

В ситуации разбираются следователи в рамках возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что 5 марта в Шушарах Ленобласти в доме сорвался лифт, в который поместились 15 человек, включая пятерых детей. Кабина рассчитана на 8 человек. Полагают, что ЧП произошло из-за перегрузки кабины, либо из-за недостаточной мощности двигателя. Позже уточнили, что лифт доехал до первого этажа, а затем резко опустился на 40 см. За помощью в больницу обратились четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Госдуме придумали способ предотвратить ЧП с лифтами.