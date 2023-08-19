Лишний вес и волосы на лице: как понять, что у вас развивается инсулинорезистентность и чем это опасно

Уровень сахара в крови может начать расти из-за того, что органы и ткани организма перестают получать глюкозу. Это может произойти из-за инсулинорезистентности, когда клетки теряют чувствительность к инсулину, такое состояние необходимо вовремя заметить, чтобы избежать диабета.

Инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, помогает глюкозе из крови попасть в клетки. Когда этот главный источник энергии перестает поступать в клетки, то он накапливается в крови, что приводит к развитию сахарного диабета.

«Такое состояние называют инсулинорезистентностью, которое можно определить по нескольким признакам. В частности, к ним относится набор лишнего веса, появление темно-коричневого окраса кожи в области подмышек, задней поверхности шеи, локтей и паховых складок, а также у женщин могут наблюдаться темные волосы на сосках, лице, линии живота, внутренней поверхности бедер», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Анжелика Шурина.

Кроме того, симптомами являются повышение уровня холестерина и триглицеридов, а также снижение уровня белка в крови.

Эксперт отметил, что наиболее частые причины инсулинорезистентности — избыточный вес и ожирение, инфекции и стресс, прием лекарственных препаратов, беременность, старение и отсутствие физической активности.

«Справиться с ним поможет спортивная нагрузка и разнообразное питание. Однако при наличии симптомов инсулинорезистентности следует обратиться к врачу, который поставит точный диагноз и назначит лечение», — заключила эксперт.

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