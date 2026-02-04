Любителям никотина перекроют воздух: новые правила вытеснят курильщиков из общественных мест

В России сохраняется тревожная тенденция роста популярности электронных сигарет среди молодого поколения, несмотря на регулярные предупреждения медицинского сообщества. Об этом пишет ЮФ.

Врачи продолжают напоминать о серьезных угрозах для здоровья, связанных с вейпингом, включая риск развития заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также снижение когнитивных функций.

В ответ на эту ситуацию государство продолжает ужесточать регулирование в сфере оборота электронных сигарет. Действующие запреты включают в себя ограничения на использование вейпов в общественных местах и строгий запрет на их продажу несовершеннолетним. В настоящее время на федеральном уровне активно рассматривается возможность введения полного запрета на оборот вейпов, и эта инициатива, по данным источников, получила поддержку как в обществе, так и на высшем государственном уровне.

Первым регионом, который решился на радикальные меры в рамках эксперимента, станет Пермский край. С 1 марта 2026 года на его территории вводится полный запрет на электронные сигареты.

