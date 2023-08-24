Лохматый тест на коронавирус: как собакам удается определять инфекцию точнее медиков

Случаев коронавирусной инфекции по сравнению с двумя годами ранее стало меньше. Однако осенью число заболеваний может опять возрасти. Вовремя выявить инфекцию помогают тесты, но способны на это и братья наши меньшие.

Ученые выявили, что собаки могут это делать еще лучше и эффективней, чем тесты. Специально обученные животные могут легко обнаруживать запах инфекции и отличать его от других запахов.

«Коронавирус изменяет запах человека, и собаки с высокой точностью могут распознавать этот измененный запах. Исследования проводились с различными породами собак, такими как лабрадоры, немецкие овчарки и кокер-спаниели. Присутствие вируса они легко вычисляли в образцах слюны или пота людей, инфицированных COVID-19», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

ПЦР-тесты или тесты на антигены требуют времени на обработку и получение результатов, а обученные собаки могут обнаружить запах инфекции за считаные секунды.

Однако, несмотря на эффективность четвероногих в обнаружении COVID-19, они не могут заменить традиционные тесты полностью. Собаки могут использоваться в дополнение к другим методам диагностики, чтобы улучшить скрининг и выявление инфекции.

«Это может быть особенно полезно в условиях, где доступ к тестам ограничен или время является критическим фактором», – заключил эксперт.

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