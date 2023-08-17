Удар по иммунитету приведет к воспалениям: какие ошибки при закаливании опасны для жизни

Закаливание – хороший способ зарядить организм энергией и дать ему лишний повод для усиления иммунитета. Однако, если к этой процедуре подойти неправильно, можно лишь навредить самому себе и даже набрать серьезных проблем со здоровьем.

Врачи утверждают, что закаливание укрепляет организм, но процесс должен происходить путем постепенного привыкания к неблагоприятным физическим условиям. Регулярные воздействия низких и высоких температур на организм способствуют улучшению кровообращения, стимулируют выработку белых кровяных клеток и способствуют увеличению их активности. Это позволяет нашему организму более эффективно бороться с вирусами и инфекциями.

«Закаливание способствует укреплению нервной системы. Регулярные контрастные процедуры, такие как шотландский душ, тренажеры для ног или путь по снегу, повышают выработку эндорфинов – гормонов счастья. Это помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

Но к процедуре необходимо подготовиться. Лучше всего «разогреть» тело с помощью физических упражнений, не стоит обливаться ледяной водой, когда человеку холодно. Также рекомендуют избегать закаливания при ознобе, высокой температуре или других признаках заболевания.

«Помыться в холодной воде и облиться ей – вещи разные, в первом случае это удар по иммунитету, который может обернуться воспалением чего угодно, а второй поможет создать контраст и заставит организм усиленно работать», – уточнил эксперт.

Кроме того, важен также и напор воды, а оптимальный – это осторожные обливания из таза или ведра.

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