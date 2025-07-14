Лошадь упала на параде в Париже перед трибуной Макрона

Во время торжественного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже лошадь республиканской гвардии поскользнулась и упала прямо напротив трибуны президента Макрона. Об этом сообщил ТАСС.

Праздничный парад 14 июля в Париже, посвященный Дню взятия Бастилии, запомнился неожиданным инцидентом. Одна из лошадей республиканской гвардии, участвовавшая в церемонии, поскользнулась на брусчатке и рухнула на бок прямо перед президентской трибуной, где находился Эмманюэль Макрон.

Кадры падения попали в официальную трансляцию Елисейского дворца. Позже зрители заметили еще одну лошадь без всадника, бегущую рядом с колонной — возможно, это было то же самое животное.

Парад 14 июля — важнейшее событие для Франции, символизирующее единство нации. В этом году в нем участвовали 7 тыс. военных, включая почетный караул из Индонезии.

Ранее необычный побег произошел во французской тюрьме.