Лошадь упала на параде в Париже перед трибуной Макрона
Лошадь республиканской гвардии упала во время парада в Париже
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Во время торжественного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже лошадь республиканской гвардии поскользнулась и упала прямо напротив трибуны президента Макрона. Об этом сообщил ТАСС.
Праздничный парад 14 июля в Париже, посвященный Дню взятия Бастилии, запомнился неожиданным инцидентом. Одна из лошадей республиканской гвардии, участвовавшая в церемонии, поскользнулась на брусчатке и рухнула на бок прямо перед президентской трибуной, где находился Эмманюэль Макрон.
Кадры падения попали в официальную трансляцию Елисейского дворца. Позже зрители заметили еще одну лошадь без всадника, бегущую рядом с колонной — возможно, это было то же самое животное.
Парад 14 июля — важнейшее событие для Франции, символизирующее единство нации. В этом году в нем участвовали 7 тыс. военных, включая почетный караул из Индонезии.
Ранее необычный побег произошел во французской тюрьме.