Ловушка на наркотики: ГИБДД получит приборы, которые за секунды вычислят запрещенные вещества у водителей

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления, расширяющий полномочия инспекторов ГИБДД при проверке водителей на состояние опьянения. Об этом сообщает «РБК».

Ведомство предлагает узаконить использование новых приборов для предварительного тестирования, которые позволяют обнаружить следы наркотиков и алкоголя в слюне. Документ уже представлен для общественного обсуждения и призван упростить процедуру выявления нарушителей на дорогах.

Согласно новым правилам, экспресс-тесты станут дополнительным юридическим основанием для отстранения человека от управления автомобилем и его направления на полноценное медицинское освидетельствование. Внедрение «слюнных» тестов позволит инспекторам объективнее оценивать состояние граждан, не имеющих явных признаков алкогольного опьянения, но находящихся под воздействием запрещенных веществ.

Применение новых устройств жестко регламентировано: процедура возможна только при добровольном согласии водителя и обязательной видеофиксации процесса. В МВД особо подчеркнули, что отказ от такого предварительного теста не повлечет за собой административной ответственности. Основная задача нововведения — минимизировать конфликтные ситуации и сократить время на выявление потенциально опасных водителей.

