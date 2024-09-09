Лучшего педагога-психолога определили в Подмосковье

Педагог-психолог Икшинской средней школы из Дмитровского городского округа Наталья Шляпцева одержала победу в региональном конкурсе «Педагог-психолог Подмосковья — 2024», финал которого прошел в Корпоративном университете развития образования. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках конкурса участники состязались в решении профессионального кейса в режиме реального времени, а после — презентовали его. Победительница представит регион на всероссийском этапе конкурса этой осенью. Отметим, что на втором месте оказалась Елена Аксенова, представляющая школу № 12 с углубленным изучением иностранного языка из Электростали, на третьем — Марина Власова из школы № 1 из Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.