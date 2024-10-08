В Германии заявили о невозможности появления третьего минского соглашения

Руководители Германии уверены, что третьего минского соглашения по Украине ожидать не стоит. Об этом пишет Reuters и ссылается на информированный источник немецкого кабинета министров.

Дебютный протокол, который был направлен на разрешение конфликта на юго-востоке Украины, вступил в юридическую силу после подписания в Минске в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года представители стран поставили подписи в документе, регламентирующем необходимый комплекс мер для соблюдения ранее достигнутых договоренностей. Он состоял из 13 пунктов, где, в том числе, оговаривалось прекращение огня на территории Донбасса, отвод тяжелого вооружения и другие важные составляющие договоренности.

Ранее сообщалось о том, чем завершится конфликт на Украине по мнению бывшего аналитика из ЦРУ.