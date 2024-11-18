Лукашенко лишил званий более 20 бывших силовиков

По решению президента Белоруссии Александра Лукашенко лишились званий свыше 20 бывших сотрудников силовых ведомств, которые в ходе массовых оппозиционных протестов в 2020 году были уличены в «противоправных действиях». Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий приказ был подписан лидером Белоруссии 18 ноября, а коснулся он 21 человека. Среди них экс-военнослужащие, сотрудники различных силовых ведомств, а также лица начальствующего состава. Как следует из сообщения, при выступлении оппозиции они выполняли незаконные действия, «которые несовместимы со статусом военнослужащего». При этом инициатива об отставке данных лиц исходила от руководителей силовых ведомств.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Белоруссии не найдется места для тех, кто хочет плыть по течению или жить за чужой счет.