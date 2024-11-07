Лукашенко заявил, что только усилиями Трампа конфликт на Украине не прекратится

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что итог конфликта на Украине зависит от участия многих стран, а не только от победившего на выборах президента США Дональда Трампа, ранее обещавшего прекратить продолжающееся противостояние. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Белоруссии заявил, что Трамп предпримет попытки для прекращения конфликта на Украине, однако этот процесс требует участия нескольких сторон.

«Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — приводит речь Лукашенко информационное агентство.

Белорусский лидер также вспомнил, что Трамп ранее заявлял о намерении поставить Китай на место, но, по словам Лукашенко, способный на подобное свершение человек еще не появился на свет. Также он рассказал, что данные во время предвыборной кампании обещания лидера США не обязательно должны исполниться, ведь сопутствующие обстоятельства могут меняться каждый день.

«Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что по мнению политолога Ильи Гращенкова выбранный президент США не сможет претворить в жизнь свои мысли и в кратчайшие сроки уладить ситуацию на Украине.