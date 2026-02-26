«Лунтик» вместо политики: детсадовцев будут учить Родину любить через «Добрые игры»

В российских дошкольных учреждениях проект «Разговоры о важном» официально трансформируется в новый формат под названием «Добрые игры». Об этом сообщает «РБК».

«Добрые игры» — это полноценный методический комплекс для детей от 3 до 7 лет. Программа включает шесть ключевых тем: от безопасности и сельского хозяйства до патриотического воспитания через изучение народов России. В арсенале воспитателей появятся специальные раскраски, мозаики и лабиринты. Более того, рекомендации подготовлены и для родителей: им советуют смотреть с детьми «Лунтика», «Фиксиков» и «Три кота», а также обсуждать семейные ценности.

Инициатива столкнулась с жесткой критикой со стороны экспертного сообщества. Президент РАО и экс-министр образования Ольга Васильева выразила скепсис относительно списка рекомендованной литературы. По ее мнению, авторы «изобретают велосипед», включая в программу современные книги вроде «Куда уходят дедушки» Ирины Зартайской, при этом полностью игнорируя классические сказки Афанасьева и советскую педагогическую базу.

Васильева подчеркнула, что в библиотеке имени Ушинского хранится почти 2 миллиона изданий, которые могли бы стать научной опорой для проекта, и призвала не отказываться от проверенного временем опыта в угоду новым, порой сомнительным технологиям.

