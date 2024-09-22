М24: пострадавшие из-за действий мытищинского живодера собаки смогли выжить

Собаки, которых житель подмосковных Мытищ накануне привязал в качестве развлечения к своему автомобилю и протащил несколько километров, живы, передает Telegram-канал «Москва 24».

Как приводится в публикации в сети, домашние животные сейчас находятся в плачевном состоянии, один пес не может встать на лапы. В настоящее время домашние животные находятся в одной из ветклиник, где им организовываются необходимые лечение и реабилитация.

«У собак есть травмы. У одной прямо сильные раны, она пока не встает. Другая более-менее ходит, но прихрамывает», — рассказал директор Управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов.

В субботу, 21 сентября, в подмосковных Мытищах живодер привязал животных к своему авто и протащил их по дороге несколько километров. Местные жители как могли пытались его остановить мужчину, но так и не сумели. Через некоторое время по заявлению очевидцев 50-летний мужчина был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное производство за жестокое обращение с животными.