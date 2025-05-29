Магнитная буря на Земле продолжается 17 часов без перерыва

Сильная магнитная буря продолжается на Земле уже 17 часов без перерыва. Об этом сообщают вечером четверга в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным ученых, магнитная буря началась ранним утром четверга около трех часов – ее класс составил G3 из пяти возможных. Потом буря слегка «ослабила хватку», и ее класс упал почти до уровня G1. Но, что важно отметить, ни на час она не прекращалась.

При этом, на обстановку влияет и высокая скорость солнечного ветра, а также и «северная» ориентация межпланетного магнитного поля – она считается резко негативной для геомагнитного прогноза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в четверг в Москве был побит температурный рекорд за текущий год - температура воздуха достигла 28,5 градусов.