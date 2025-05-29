В Москве зарегистрировали температурный рекорд 2025 года

В четверг воздух в Москве прогрелся до +28,5 градуса и этот день стал в городе самым теплым с начала года. Об этом в своем телеграмм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, волна аномальной жары достигла пика. Сегодняшний рекорд оказался на 0,8 градуса больше прежнего наивысшего показателя, который был достигнут 25 мая.

При этом на протяжении дня температура воздуха продолжала расти, поэтому вечером предыдущий результат вполне может быть перекрыт. А уже в пятницу на территории столичного региона начнется смена синоптических процессов, которая станет предвестником прихода более прохладной погоды. Однако, несмотря на это, есть риск возникновения пожаров.

«На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности. Причем если постепенное понижение температуры начнется уже в ближайшие дни, то существенных осадков, которые могут исправить ситуацию, в ближайшие пять-шесть дней не ожидается», — заявил Леус.

Ранее стало известно о том, что уже в этом веке земляне могут столкнуться с изменениями климата из-за которых некоторые территории планеты окажутся непригодны для проживания.