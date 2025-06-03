Магнитная буря в июне стала самой длинной за восемь лет

Исключительно длинная серия магнитных бурь, которая началась 1 июня 2025 года, продолжается уже 66 часов без перерыва. Об этом сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Напомним, что магнитные бури на Земле начались после сильной вспышки 31 мая, и к планете направился выброс от Солнца, и уже 66 часов геомагнитная обстановка остается крайне неспокойной. Пик магнитных бурь был в воскресенье — тогда их класс составлял G4 из пяти возможных, но сейчас бури слегка ослабли, хоть состояние магнитного поля остается на желтом уровне.

Ученые рассказывают, что, по некоторым данным, к Земле пришел еще один выброс массы, пусть и более слабый, который поддержал давление солнечного ветра. По данным, опубликованным на сайте лаборатории, влияние вспышки 31 мая рискует побить рекорд апреля 2017 года — тогда магнитные бури продолжались 69 часов.