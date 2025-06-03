Обрушившаяся на Землю магнитная буря стала рекордной

Сильная магнитная буря продолжается на Земле уже 54 часа, 48 из которых пришлись на красный (максимальный) уровень опасности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Ученые считают, что магнитная буря стала рекордной по продолжительности для текущего солнечного цикла. На утро 3 июня колебания магнитного поля остаются на отметке G3, хотя интенсивность постепенно снижается. Само явление продолжается уже более 50 часов.

Геомагнитные возмущения продолжаются из-за особой конфигурации межпланетного магнитного поля. Скорость солнечного ветра, хотя и снизилась с пиковых значений, все еще остается в 1,5 раза выше нормы — около 600 км/с.

По прогнозам специалистов, буря может пойти на спад к концу 4 июня.

Отметим, что сильные магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутников. Метеозависимые люди, как правило, часто жалуются на головные боли, скачки давления и ухудшение самочувствия. Эксперты рассказали, как вести себя в непростой период.

Ранее сообщалось, что в Москве возможно появление полярного сияния.