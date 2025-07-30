Майнеры в Ингушетии украли электричество на 350 млн руб.

Нелегальные майнеры в Ингушетии за полгода похитили электроэнергии на 350 млн руб. Это почти 95% от общего объема украденного электричества в республике. Об этом сообщает РБК.

В Ингушетии за первые шесть месяцев 2025 года выявили 177 случаев незаконного потребления электроэнергии. Общий ущерб превысил 350 млн руб., причем 94% этой суммы пришлось на четыре крупные майнинг-фермы.

Специалисты «Ингушэнерго» обнаружили более 450 устройств для добычи криптовалюты. Объем неучтенного электричества составил 35,4 млн кВт⋅ч. Несмотря на запрет майнинга в регионе, подпольные фермы продолжают работу.

Проблема не ограничивается Ингушетией. В Дагестане энергетики начали получать премии за выявление нелегальных майнеров и используют дроны с тепловизорами для поиска ферм.

В некоторых других регионах России майнинг разрешен с ноября 2024 года, но только для юридических лиц и ИП, зарегистрированных в «МайнингРеестре» ФНС. Физические лица могут добывать криптовалюту в пределах 6000 кВт⋅ч в месяц. С конца июля операторы дата-центров обязаны передавать данные о майнерах в налоговую.

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